Владимир Крамник подал в суд на ФИДЕ — из-за «травли» после гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого
Бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за «травли», сообщает «Коммерсант».
По версии Крамника, его подвергли травле после смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого, с которым у Крамника был конфликт.
В частности, недовольство Крамника вызвало рассмотрение комитетом по этике и дисциплине ФИДЕ официальной жалобы на его публичные высказывания о Народицком.
Народицкий — американский гроссмейстер, который был известным популяризатором шахмат (его ютьюб-канал насчитывал 500 тысяч подписчиков). Он умер в октябре в возрасте 29 лет. Причины его смерти до сих пор неясны.
Крамник на протяжении двух последних лет обвинял Народицкого в использовании подсказок компьютера во время шахматных партий. Американец обвинения отрицал.
После смерти Народицкого Крамник намекал, что ее причиной могли быть проблемы гроссмейстера с тяжелыми наркотиками (доказательств своих слов он не предоставил). Многие представители шахматного мира критиковали Крамника, называя его поведение неэтичным.