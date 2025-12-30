Бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за «травли», сообщает «Коммерсант».

По версии Крамника, его подвергли травле после смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого, с которым у Крамника был конфликт.

В частности, недовольство Крамника вызвало рассмотрение комитетом по этике и дисциплине ФИДЕ официальной жалобы на его публичные высказывания о Народицком.

Народицкий — американский гроссмейстер, который был известным популяризатором шахмат (его ютьюб-канал насчитывал 500 тысяч подписчиков). Он умер в октябре в возрасте 29 лет. Причины его смерти до сих пор неясны.

Крамник на протяжении двух последних лет обвинял Народицкого в использовании подсказок компьютера во время шахматных партий. Американец обвинения отрицал.

После смерти Народицкого Крамник намекал, что ее причиной могли быть проблемы гроссмейстера с тяжелыми наркотиками (доказательств своих слов он не предоставил). Многие представители шахматного мира критиковали Крамника, называя его поведение неэтичным.

