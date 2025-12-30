Суд в Украине назначил залог депутату и другу Зеленского Юрию Киселю. Он проходит по делу о взятках за голосование в Раде
Высший антикоррупционный суд Украины избрал залог в качестве меры пресечения депутату Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Юрию Киселю, который фигурирует в деле о взятках за голосование по законопроектам в парламенте, сообщает «Суспільне».
Депутат сообщил, выходя с заседания суда, что его отпустили под залог. Кисель отказался сообщить сумму залога, его защита собирается обжаловать решение суда.
Депутат не признал вину и отрицает, что получал какую-либо незаконную выгоду. При этом он подтвердил существование группы в мессенджере WhatsApp, в которой состоят депутаты из фракции «Слуга народа». Кисель подчеркнул, что там не обсуждались коррупционные схемы.
Кисель занимает должности зампредседателя депутатской фракции «Слуги народа» и главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Его также считают близким другом президента Украины Владимира Зеленского. В частности, жена депутата стала владелицей земли и дома в Иванковичах Киевской области, которые ранее принадлежали Зеленскому.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 декабря объявили, что разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие депутаты Верховной Рады.
По версии следствия, участники группы получали от двух тысяч до 20 тысяч долларов за голосование в поддержку или против конкретных законопроектов. НАБУ утверждает, что координация происходила в специальной группе в WhatsApp.
Подозреваемыми оказались пять депутатов. Их имена официально не называли. Источники «Украинской правды» утверждают, что речь идет о депутатах от фракции «Слуга народа» Юрии Киселе, Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском и Ольге Савченко. По данным «РБК-Украина», также в деле фигурирует Михаил Лаба.