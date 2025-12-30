Президент Казахстана запретил в стране «ЛГБТ-пропаганду»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который запрещает в стране «пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации». Об этом сообщает Zakon.kz.

В ноябре соответствующие поправки одобрил Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Поправки вносятся сразу в девять законов, в том числе о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кино, СМИ и онлайн-платформах.

«Мы видим, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента — это вопрос их безопасности и психического здоровья», — говорил депутат от правящей партии «Аманат» Елнур Бейсенбаев.

По его словам, речь не идет о «запрете или отмене людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ».

«Никто не ограничивает их личные права. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике», — отмечал депутат.

За распространение «ЛГБТ-пропаганды» в публичном пространстве, СМИ и интернете вводится административная ответственность. Власти утверждали, что при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 20 минимальных расчетных показателей (86 500 тенге или почти 150 евро), при повторном нарушении в течение года — либо увеличение штрафа, либо административный арест до 10 суток.

Читайте также

«Нельзя отказывать людям, живущим в аду, в возможности быть счастливыми» Три истории квир-людей, которые смогли найти любовь в России — уже после того, как ЛГБТК объявили «экстремистским движением»

Читайте также

«Нельзя отказывать людям, живущим в аду, в возможности быть счастливыми» Три истории квир-людей, которые смогли найти любовь в России — уже после того, как ЛГБТК объявили «экстремистским движением»