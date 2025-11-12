Парламент Казахстана одобрил закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил поправки в законодательство, запрещающие в стране «пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации».

Поправки вносят изменения сразу в девять законов, в том числе о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кино, СМИ и онлайн-платформах.

За распространение «ЛГБТ-пропаганды» в публичном пространстве, СМИ и интернете вводится административная ответственность — штрафы в размере до 40 минимальных расчетных показателей (около 157 тысяч тенге или 24 тысяч рублей) или арест сроком до десяти суток.

Для окончательного вступления закона в силу его должен одобрить сенат и подписать президент Казахстана.

Депутат правящей партии «Аманат» Елнур Бейсенбаев заявил, что принятые поправки направлены на защиту детей и подростков от негативного контента и не притесняют права ЛГБТ-людей.

«Речь не идет о запретах или отмене таких людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Никто не ограничивает их личные границы. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике», — сказал он.

Законопроект о запрете «ЛГБТ-пропаганды» в Казахстане уже раскритиковали многие правозащитные организации. Например, в Human Rights Watch заявляли, что предложенные поправки нарушают фундаментальные права человека и могут привести к большей уязвимости ЛГБТ-людей в Казахстане.

В России закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних приняли в 2013 году. В 2022-м «ЛГБТ-пропаганду» запретили среди людей любого возраста. Осенью 2023-го Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны.