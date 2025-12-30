В Кремле назвали «попытку атаки» на резиденцию Владимира Путина на Валдае «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

«Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он в адрес Путина. Это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об атаке дронов на резиденцию Путина в Новгородской области накануне сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Каких-либо подтверждений атаки он не привел.

Говоря об этом, Песков сказал следующее: «Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение. Это массовый налет дронов, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты и нейтрализованы. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных».

Как и Лавров, Песков заявил, что Россия нанесет ответный удар по Украине из-за атаки на резиденцию Путина, а также ужесточит свою переговорную позицию.

Власти Украины заявляли, что Россия «сфабриковала эту историю», чтобы «создать предлог и ложное оправдание для дальнейших нападений».

