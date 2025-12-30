Литва начала готовиться к возможному подрыву мостов на границе с Россией и Беларусью в случае нападения

В Литве мосты, расположенные вблизи границы с Россией и Беларусью, оснащают специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатки, сообщили LRT в вооруженных силах страны.

Внимание на то, что на мостах у белорусской границы почти одновременно начали строительные работы, обратили жители Литвы. Военные пояснили, что работы ведутся в рамках мер по укреплению обороны страны, согласованных в июле 2024 года.

«Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», — заявили военные.

В Вооруженных силах Литвы отметили, что вдоль границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Кроме того, ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог и углублению ирригационных каналов, которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми заграждениями.

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — строят или уже построили заграждения на границе с Россией. Свой забор также возводит Финляндия. Так, например, Латвия уже построила 145-километровый забора на границе с Беларусью и 280-километровый забор на границе с Россией.

Как еще страны Балтии готовятся к возможному нападению России

Страны Балтии готовят план массовой эвакуации в случае нападения России Предполагается, что беженцами станут более миллиона из шести миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии

Как еще страны Балтии готовятся к возможному нападению России

Страны Балтии готовят план массовой эвакуации в случае нападения России Предполагается, что беженцами станут более миллиона из шести миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии