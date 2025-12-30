«Белорусский расследовательский центр»: россиян, воевавших с Украиной, отправляют на реабилитацию в санатории Беларуси. Там «питание обалденное»
Власти Беларуси предоставляют санаторно-курортное лечение для россиян, участвовавших в войне против Украины, пишет «Белорусский расследовательский центр» (БРЦ).
С 2023 года в программе реабилитации участников войны задействован Лепельский военный санаторий в Витебской области, находящийся в подчинении Минобороны Беларуси. Журналисты выяснили это, позвонив в маркетинговый отдел учреждения и представившись сотрудниками российских государственных СМИ.
Также российских военнослужащих лечат в санаториях «Чаборок» в Брестской области и «Сосновый бор» в Минской области.
Путевки на лечение военным предоставляют бесплатно российские госорганы и благотворительные организации, в том числе фонд «Защитники Отечества», которым руководит замминистра обороны РФ и племянница Владимира Путина Анна Цивилева.
Как рассказала сотрудница Лепельского санатория, медицинскую помощь участникам российско-украинской войны оказывают по договору с Постоянным комитетом Союзного государства России и Беларуси. Речь идет о постановлении совета министров Союзного государства, которое изначально касалось людей с инвалидностью и ветеранов Великой Отечественной войны (в 2022 году документ скорректировали).
В 2025 году на оздоровление ветеранов из бюджета Союзного государства выделили 26 миллионов рублей. Сколько участников войны прошли реабилитацию в белорусских санаториях, неизвестно.
Журналисты БРЦ под видом сотрудников белорусского государственного медиа пообщались с одним из воевавших в Украине россиян — Антоном Кубасовым, который проходил реабилитацию в Лепельском санатории.
«Мне очень понравилось [в Лепельском санатории]. Во-первых, само отношение к нам было на самом высоком уровне. Питание обалденное. Все мероприятия, которые проходили, — очень классные, понравилось. Не сравнить с русскими [санаториями]», — рассказал он.
Кубасов служил снайпером-разведчиком в 488-м полку Сухопутных войск РФ и участвовал в штурме города Кременная в Луганской области весной 2022 года. Он заявил, что не получил ни медалей, ни выплат за участие в войне, и единственной его наградой стала путевка в белорусский санаторий.