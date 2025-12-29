Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России больше не подлежат исполнению постановления иностранных уголовных судов.

Речь идет о решениях судов, которые наделены полномочиями в сфере уголовного производства при участии других стран, но без России, а также о международных судебных органах — если их компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН.

Юристы поясняли, что новый закон коснется в частности решений Международного уголовного суда. «Указанные поправки будут применимы, например, для приговоров Международного уголовного суда. Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС», — говорил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Другие эксперты поясняли, что речь в законе также идет о возможных специальных трибуналах по Украине и отмечали, что «инициатива носит скорее декларативный характер» — «чтобы уж точно все всё поняли».

Законопроект был внесен в Госдуму 20 ноября правительством России. 9 декабря депутаты одобрили его в первом чтении, 16-го — в третьем и финальном.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Россия подписала Римский статут, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись.

Идея создания специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины появилась еще в 2022 году. В 2023 году Европарламент принял резолюцию о создании такого трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и Беларуси. В июне 2025 года Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала.

Читайте также

Совет Европы приступил к созданию «трибунала для Путина» Но есть нюанс: он не сможет осудить президента России за войну в Украине, если тот останется у власти до самой смерти 10 карточек