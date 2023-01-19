Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России и Беларуси

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию о создании специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и Беларуси за агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

«Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу, что президент Путин и руководство России могут быть привлечены к ответственности за преступную агрессию против Украины», — говорится в пресс-релизе ЕП.

Депутаты также отметили, что создание трибунала необходимо для «заполнения вакуума» в международном уголовном правосудии, поскольку Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией для расследования дела о российской агрессии против Украины, а также для привлечения к ответственности высшего руководства России и Беларуси, обладающего иммунитетом.

Обойти ограничение, обусловленное , можно было бы с помощью запроса Совета безопасности ООН, однако Россия, являясь постоянным членом Совбеза, может применить свое право вето в отношении подобного запроса.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Тема создания специального трибунала для российского руководства в той или иной степени обсуждалась практически с самого начала полномасштабной войны, однако страны Запада такую возможность всерьез начали рассматривать лишь к осени. В частности, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать Россию «террористическим режимом», а также ускорить создание специального международного трибунала. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН.

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