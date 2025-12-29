Украинское радио NV сообщило, что Залужный планирует покинуть должность посла в Великобритании

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в начале января может объявить об уходе с дипломатической должности. Об этом сообщило украинское Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

По словам источников, близких к офису президенту Украины, Залужный рассказал Владимиру Зеленскому о своем желании уйти в отставку еще несколько недель назад, когда находился в Киеве.

Залужный с Зеленским, как утверждают источники, обсуждали различные должности для бывшего главкома ВСУ — от премьер-министра до главы офиса президента, но Залужный «на тот момент заинтересованности не проявил».

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — добавил один из собеседников Radio NV.

Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. В мае того же года президент Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Залужного неоднократно называли главным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов в Украине. В декабре 2025 года президент Украины заявил, что готов провести выборы при условии гарантий безопасности для граждан страны.

Согласно опросу исследовательской компании Info Sapiens, опубликованному 9 декабря, в случае президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 20,3% украинцев. Поддержать Валерия Залужного готовы 19,1%, начальника военной разведки Кирилла Буданова — 5,1%, бывшего президента страны Петра Порошенко — 4,6%.

