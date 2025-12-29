Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих», на которой европейские страны согласуют свой вклад в гарантии безопасности для Украины

В начале января в Париже пройдет встреча «коалиции желающих», на которой будет согласован «конкретный вклад» каждой страны в гарантии безопасности для Украины, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Вместе с другими европейскими лидерами Макрон участвовал в звонке по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, а потом отдельно поговорил с Зеленским. «Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», — написал Макрон.

Сам Зеленский по итогам встречи поблагодарил отдельно Трампа и представителей его команды. По словам Зеленского, стороны согласились, что гарантии безопасности «являются ключевыми на пути к достижению продолжительного мира», и обе команды «продолжат работу над всеми аспектами». В январе Трамп примет украинских и европейских представителей в Вашингтоне, добавил Зеленский.

О важности гарантий безопасности высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также участвовала в разговоре с Трампом и Зеленским со стороны европейских лидеров. «Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления прогресса. Крайне важно в этих усилиях с самого первого дня иметь железные гарантии безопасности», — написала она.

Сам Зеленский ранее перечислял гарантии безопасности, которые Украина рассчитывает получить от Европы и США. Они подразумевали, что численность ВСУ останется на уровне 800 тысяч человек, Украина станет членом Евросоюза, а «коалиция желающих» обеспечит Киеву «безопасность в небе, на земле, на море», а также в областях энергетики, финансов, помощи, укрытий. Кроме того, Украина стремится к тому, чтобы США предоставили юридически закрепленные (в частности, в конгрессе) гарантии безопасности.

Трамп и Зеленский встретились во Флориде. Они заявили, что мирный план согласован на «90-95%» — но не вопрос о Донбассе Возможно, план вынесут на референдум в Украине

