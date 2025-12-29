Дональд Трамп

У нас была великолепная встреча. Мы обсудили множество вопросов. У меня был отличный телефонный . Мы поговорили с европейскими лидерами. Мы обсудили много пунктов, и я действительно считаю, что мы значительно продвинулись в вопросе окончания войны. Я бы сказал, мы охватили 95%. Мы очень близки к цели, мы достигли большой детализации. В следующие две недели я планирую новые контакты с Зеленским, один из них состоится уже 29 декабря. Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории. Я не знаю, когда мы урегулируем конфликт, но мы это сделаем.

Владимир Зеленский

Мы обсудили все аспекты мирного соглашения. 20 пунктов мирного плана согласованы на 90%, гарантии безопасности Украине со стороны США согласованы на 100%, гарантии безопасности в формате США-Европа-Украина почти согласованы, план восстановления Украины дорабатывается. Вопрос территорий очень сложный и остается нерешенным. Вероятно, мирный план нужно будет утвердить в парламенте или на референдуме.

Фото на обложке: Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA