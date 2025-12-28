В Италии задержали основателя организаций, которые финансировали ХАМАС под видом помощи палестинцам. Он перевел террористам более семи миллионов евро

Итальянские правоохранители в ходе крупной операции задержали семерых членов организаций помощи палестинцам в Газе, которые подозреваются в том, что под видом благотворительности они финансировали военное крыло ХАМАС, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на следователей.

По данным следствия, речь идет о генуэзском и миланском отделениях «Благотворительной ассоциации солидарности с палестинским народом» и миланской ассоциации «Золотой купол», которыми управлял имам Мохаммад Аннун. Следователи считают его членом зарубежного подразделения ХАМАС и главой итальянской ячейки террористической организации.

Аннуну предъявили обвинения в том, что он направлял «значительную часть» (более 71%) средств, собранных под видом гуманитарной помощи палестинскому населению, на прямое финансирование ХАМАС. Кроме того, начиная с 2001 года (и особенно активно после 7 октября 2023-го, когда ХАМАС напал на Израиль), он участвовал в «прямой или косвенной передаче» террористической организации денег на сумму 7,3 миллионов евро из фондов, предназначенных для нужд гражданского населения Газы, считает следствие.

Деньги использовались в том числе для финансирования действий ХАМАС «на земле» (включая его военное крыло), а также шли напрямую функционерам террористического движения. В числе получателей, по версии следствия, был в частности, Усама Аль-Исави, бывший министр правительства ХАМАС в Газе.

Всего по этому делу обвиняются девять человек, в числе которых сотрудники и представители организаций во Флоренции и Тоскане, а также сам Аль-Исави. Им вменяют участие в ассоциации с целью международного терроризма или подрыва демократического строя. Семеро фигурантов, включая Мохаммада Аннуна, задержаны, двое пока находятся на свободе.

