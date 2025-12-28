Путин разрешил чиновникам не подавать ежегодные антикоррупционные декларации. Закон приняли за две недели

Владимир Путин подписал пакет законов, которые отменяют ежегодную подачу антикоррупционных деклараций чиновниками.

Речь идет о двух законопроектах, которые предусматривают, что чиновники больше не должны подавать сведения о доходах и расходах, которые они по закону о противодействии коррупции обязаны были предоставлять ежегодно.

Теперь декларации нужно будет подавать только в конкретных случаях: при назначении на новую должность, перед включением в федеральный кадровый резерв, или если чиновник за год приобрел недвижимость, акции и криптовалюту на сумму, превышающую трехлетний заработок его семьи. Также декларации должны будут подавать те чиновники и должностные лица, которые намереваются принять участие в выборах.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму 10 декабря, и к 24-му, пройдя менее чем за две недели три чтения, уже отправились на подпись в Совет Федерации.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, называл публикацию деклараций «архаичной системой» и говорил, что ее заменит государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон».

Подавать ежегодные декларации о доходах чиновников обязали в 2009 году в рамках программы по борьбы с коррупцией, объявленной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

В конце декабря 2022 года Владимир Путин разрешил военным и высокопоставленным силовикам, участвующим в «СВО», вообще не подавать сведения о доходах. В 2023 году по указу Путина декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестали публиковать в открытом доступе.

