Путин разрешил депутатам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Авторы инициативы говорили, что им просто «лень» это делать
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российские депутаты и сенаторы продолжат подавать декларации о своих доходах и расходах, но в интернете будут публиковать только обобщенную статистическую информацию, без персональных данных. Документ вступит в силу 1 марта 2023 года.
Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснял изменения в правилах публикации деклараций тем, что «не всем [депутатам и сенаторам] это интересно, не всем это охота делать — лень». Также, по его словам, не все парламентарии хотят «показывать свои доходы».
В Кремле говорили, что новая процедура подачи деклараций не повлияет на борьбу с коррупцией, поскольку депутаты и сенаторы все равно продолжат отчитываться о доходах. Необходимость изменений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил тем, что «условия СВО вносят свою специфику».
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В конце декабря 2022 года Владимир Путин разрешил участникам российского вторжения в Украину, сотрудникам администрации президента РФ, федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации и других органов власти не представлять данные о своих доходах до окончания «специальной военной операции».