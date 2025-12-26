Подоляк: миротворцев в Украину готовы отправить Великобритания, Франция, Германия и Турция

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить миротворческий контингент в Украину после завершения войны, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Новини Live».

«Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что тут должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы — как Великобритания», — сказал Подоляк.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей он ответил, что «Франция — да, Германия — да», Турция «также говорит, что готова».

Отправка европейского контингента для обеспечения безопасности Украины после войны обсуждается западными союзниками Киева еще с 2024 года, однако консенсуса по этому вопросу у стран нет. После встречи американских и европейских дипломатов с украинской делегацией в Берлине 15–16 декабря The New York Times писал, что разработанные гарантии безопасности предусматривают размещение европейских сил на территории страны.

Владимир Зеленский говорил, что несколько государств уже дали такие обязательства в частном порядке. Эти силы должны базироваться в западной части Украины, вдали от линии прекращения огня, чтобы служить дополнительным сдерживающим фактором против любой будущей российской агрессии. Bloomberg в конце ноября писал со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили, что страна определила, какие военные подразделения она направит в Украину. Россия выступает категорически против размещения военных стран НАТО в Украине и считает это неприемлемым.

