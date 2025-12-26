«Многое может решиться до нового года». Зеленский объявил, что встретится с Трампом «в ближайшее время»
Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом «в ближайшее время», сообщил украинский президент в соцсетях.
«Рустем Умеров (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины — прим. „Медузы“) доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на наивысшем уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», — написал Зеленский.
Американская сторона пока не сообщала о планировании такой встречи.
В ноябре и декабре прошло уже несколько раундов обсуждения планов завершения войны с участием украинской, американской, европейской и российской делегаций (они встречались по отдельности). 24 декабря Зеленский публично назвал 20 пунктов последней версии мирного плана, которая обсуждается Киевом, Москвой и Вашингтоном. Он охарактеризовал план как «базовый документ об окончании войны», но добавил, что в числе нерешенных остаются вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС.
Владимир Зеленский приезжал в США для встречи с Трампом уже трижды, в последний раз — 17 октября 2025 года. Тогда планировалось, что двое лидеров будут обсуждать поставки Украине дальнобойного оружия, включая ракеты «Томагавк», но по итогам встречи решения принято не было.