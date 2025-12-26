Бывшему судье Альберту Тришкину назначили условный срок за то, что он выстрелил в таксиста, перегородившего ему дорогу

Видновский городской суд Московской области приговорил к двум годам условного срока бывшего судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сообщает пресс-служба судов.

Бывшего судью признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенного из хулиганских побуждений с применением оружия (пункты «д» и «з» части 2 статьи 112 УК). Поводом для уголовного дела стал дорожный конфликт в августе 2024 года, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу водителю «Яндекс.Такси» Евгению Ахмаджиеву из-за того, что тот перегородил ему дорогу своим автомобилем при движении задним ходом.

Суд также назначил Тришкину испытательный срок в один год и частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, постановив взыскать с бывшего судьи 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. ТАСС пишет, что таксист требовал пять миллионов рублей.

Обвинение просило для Тришкина три года условно с испытательным сроком два года. Тришкин и его защита с квалификацией дела не согласились.

Альберт Тришкин работал в Мещанском районном суде Москвы, а с 2016 года стал судьей 2-го Западного окружного военного суда. В 2016 году Тришкин, еще будучи судьей Мещанского суда, выносил решение по делу националиста Александра Белова-Поткина (он получил 7,5 лет колонии общего режима). В 2024 году Тришкин рассматривал дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в «оправдании терроризма». После возбуждения уголовного дела Тришкин подал в отставку.

В июле 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина. На заседании коллегии Тришкин говорил, что нашел травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, за двое суток до этого и намеревался сдать его в УВД. Свой поступок он тогда объяснил «непростым эмоциональным состоянием» — в том числе из-за того, что накануне он узнал о внесении его в базу украинского «Миротворца». Однако ВККС согласилась на возбуждение уголовного дела.