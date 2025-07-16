Коллегия судей разрешила возбудить дело в отношении судьи военного суда Альберта Тришкина. Он выстрелил в таксиста, перегородившего ему дорогу

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передают РБК и ТАСС.

Судью подозревают в причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК). Речь идет о дорожном конфликте, который произошел в 2024 году в Подмосковье. В ходе конфликта, как пишет РБК, Тришкин дважды выстрелил в водителя такси по фамилии Ахмаджиев, перегородившего ему дорогу своим автомобилем при движении задним ходом.

На заседание ВККС Тришкин явился лично. Он рассказал, что нашел травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, за двое суток до этого и намеревался сдать его в УВД, пишет РИА Новости. Судья объяснил свой поступок «непростым эмоциональным состоянием».

Во 2-м Западном окружном военном суде РБК сообщили, что Тришкин подал в отставку. «Но это произошло не сегодня. Сегодня высказались по совершенно другому вопросу», — уточнили в суде.

С просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина в ВККС в июле 2025 года обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности дела тогда были неизвестны. В суде рассказали, что после инцидента судья Тришкин принес пострадавшему «глубочайшие извинения» и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей. Пострадавший вначале согласился, но затем потребовал увеличить компенсацию в десять раз, и эта сумма оказалась для судьи «неподъемной», писал ТАСС.

Альберт Тришкин работал в Мещанском районном суде Москвы, а с 2016 года стал судьей 2-го Западного окружного военного суда. В 2016 году Тришкин, еще будучи судьей Мещанского суда, выносил решение по делу националиста Александра Белова-Поткина (он получил 7,5 лет колонии общего режима). В 2024 году Тришкин рассматривал дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в «оправдании терроризма». Его дело еще не закончено. Кроме того, как отмечают РИА Новости, только за 2025 год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество.