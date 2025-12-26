Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля попросили приговорить к 10 годам тюрьмы по первому из четырех его уголовных дел

Специальный прокурор Южной Кореи в Центральном окружном суде Сеула потребовал приговорить бывшего президента страны Юн Сок Еля к 10 годам тюрьмы по обвинению в воспрепятствовании правосудию.

Прокуроры обвиняют Юн Сок Еля в попытке помешать следователям арестовать его в январе 2025 года, когда он забаррикадировался на территории президентской резиденции. Также бывшего президента обвиняют в том, что он нарушил права девяти членов кабинета, которых не вызвали на заседание по рассмотрению плана введения военного положения.

Обвинение выступило на заключительном слушании по делу бывшего президента. Это первое из четырех его уголовных процессов, связанных с введением военного положения в декабре 2024 года.

Сам Юн Сок Ель, который находится в исправительном учреждении, все обвинения отрицает. Вынесение приговора ожидается в районе 16 января.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ель ввел в Южной Корее чрезвычайное положение, пояснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны». Парламент проголосовал за импичмент президента, а в январе его арестовали.

В марте Юн Сок Еля отпустили из-под стражи, но в июле вновь отправили под арест — прокуратура опасалась, что он может уничтожить доказательства, находясь на свободе. В ноябре 2025 года команда специального прокурора Южной Кореи выдвинула против бывшего президента дополнительные обвинения в злоупотреблении властью и пособничестве врагу из-за операции по отправке беспилотников в Северную Корею в октябре 2024 года. По версии обвинения, Юн Сок Ель приказал провести тайную операцию с использованием беспилотников на территории Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответные действия и использовать их как предлог для введения военного положения.

