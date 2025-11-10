Бывшего президента Южной Кореи обвинили в «пособничестве врагу» из-за отправки беспилотников с листовками в КНДР

Команда специального прокурора Южной Кореи выдвинула против бывшего президента страны Юн Сок Ёля дополнительные обвинения в злоупотреблении властью и пособничестве врагу из-за операции по отправке беспилотников в Северную Корею в октябре 2024 года, сообщает агентство «Ренхап».

По версии обвинения, Юн Сок Ёль совместно с военным командованием приказал провести тайную операцию с использованием беспилотников на территории Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответные действия и использовать их как предлог для введения военного положения.

КНДР тогда заявила, что беспилотники из Южной Кореи разбрасывали листовки над Пхеньяном, и опубликовала фотографии обломков разбившегося дрона. Команда специального прокурора Южной Кореи считает, что отправка беспилотников привела к утечке военных секретов в КНДР.

Обвинения выдвинуты также против бывшего министра обороны Кима Ён-Хёна и бывшего главы Командования военной контрразведки Ё Ин-Хёнга. Кроме того, глава Командования беспилотных операций Ким Ён Дэ обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению ложных документов, но под стражу он не заключен.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввел в стране чрезвычайное положение, пояснив это необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны». После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента, а в январе его задержали и отправили под арест. В марте Юн Сок Ёля отпустили из-под стражи, но в июле вновь отправили под арест — прокуратура опасалась, что он может уничтожить доказательства, находясь на свободе.

