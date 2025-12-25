2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии 43-летнюю зоозащитницу из подмосковных Люберец Евгению Конфоркину, обвиненную в госизмене (статья 275 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК), сообщает «Медиазона».

Кроме этого, Конфоркиной назначили штраф в 300 тысяч рублей.

По версии обвинения, Конфоркина в январе 2023 года отправила анкету на вступление в легион «Свобода России», а затем, связавшись с его представителями, «выразила желание и готовность» оказать помощь. В сентябре она получила задание собрать информацию о режиме охраны Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова в районе станции Панки в Люберцах — она сфотографировала периметр территории и отправила снимки в легион.

Обвинение запрашивало для Конфоркиной 18 лет лишения свободы.

Евгения Конфоркина — зоозащитница и инструктор по верховой езде. Ее задержали в октябре 2024 года. На суде она признала фактические обстоятельства дела, но заявила, что ей «не совсем понятно», почему ее обвиняют в участии в террористической организации и в чем заключается госизмена, если это съемка открытого объекта. «Я признаю себя виновной в переписке с конкретным представителем», — говорила Конфоркина.

