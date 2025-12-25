«Президент призвал дружить». Путин на встрече с бизнесом предложил найти «справедливое решение» в споре маркетплейсов и банков

На встрече с представителями российского бизнеса вечером 24 декабря Владимир Путин призвал искать справедливое решение в споре маркетплейсов и крупных банков, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Шохина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что «тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов»: допустить банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, но не лишать площадки тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям.

По данным источника «Интерфакса», тема взаимоотношений маркетплейсов с банками также поднималась на встрече Путина с основательницей Wildberries Татьяной Ким. Что они обсуждали — не уточняется.

Других подробностей о встрече Путина с бизнесом, которая проходила в закрытом формате, практически нет — как и фото- или видеоматериалов с нее. На сайте Кремля говорится, что она «носила деловой и прикладной характер», а среди обсуждавшихся на ней тем перечисляются инвестиционная активность, ключевая ставка, вопросы кредитования, курс рубля и импортозамещение.

Конфликт маркетплейсов и банков начал разворачиваться в ноябре — когда пять крупных банков, включая «Сбер» и ВТБ, попросили запретить маркетплейсам давать скидки клиентам при оплате картами самих онлайн-платформ (например, Вайлдберриз Банка). Глава «Сбера» Герман Греф оценил недоплаченные из-за этих скидок маркетплейсами налоги в 1,5 триллиона рублей только в 2025 году. Основательница Wildberries Татьяна Ким в ответ опубликовала обращение к правительству и парламенту, в котором заявила, что масштабы бизнеса собственных платежных сервисов компании и других компаний несравнимы с оборотами крупнейших банков.

Встречи с представителями крупного российского бизнеса Путин традиционно проводил перед Новым годом до войны — и продолжил делать это после начала российского вторжения. Одна из таких встреч, как напоминает «Агентство», прошла в день начала войны 24 февраля 2022 года. Тогда Кремль опубликовал видео и фото встречи — позже многие из присутствовавших на этой встрече бизнесменов попали под европейские и американские санкции.

