Издателю «Медузы» Галине Тимченко запросили пять лет лишения свободы заочно по делу о руководстве «нежелательной организацией»

Прокуратура в ходе прений в Черемушкинском суде Москвы потребовала заочно приговорить издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам лишения свободы по делу о руководстве «нежелательной организацией», сообщает «Медиазона».

Представитель прокуратуры также попросила суд запретить Тимченко занимать руководящие должности в течение пяти лет.

В ходе заседания обвинитель обратила внимание на то, что «Медуза» распространяет ссылку на свое приложение, которое умеет обходить блокировки, и что деятельность издания направлена на «идеологическое влияние на аудиторию».

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в 2023 году. В 2024-м Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».

Об уголовном деле против Тимченко стало известно в мае 2025 года. Вскоре власти России объявили ее в розыск. По версии обвинения, Тимченко создала «Медузу», «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны», а также ко внутренней и внешней политике действующей власти.

Формальным поводом для дела стали три видео с участием Тимченко: интервью Deutsche Welle, в котором она «высказывает свое несогласие, подвергает критике государственное устройство России», интервью TV2media и обращение к читателям «Медузы», в котором она «просит о помощи, в том числе финансовой».

На одном из заседаний суда по делу против издателя «Медузы» выступили два свидетеля обвинения, которые дали идентичные показания, отмечала «Медиазона».