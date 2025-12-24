Жителю Екатеринбурга назначили штраф за «дискредитацию» армии из-за плаката «Пусть всегда будет солнце». Ранее его оштрафовали за стихотворение Маяковского

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 49 тысяч рублей местному активисту Дмитрию Рыкову по обвинению в «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП), сообщает издание Itʼs My City.

Поводом для составления административного протокола стал одиночный пикет Рыкова на площади 1905 года 13 декабря, во время которого мужчина держал в руках плакат со строчками из советской песни Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце»:

«Тише, солдат, слышишь, солдат,

Люди пугаются взрывов.

Тысячи глаз в небо глядят,

Губы упрямо твердят:

Пусть всегда будет солнце!»

Сотрудники местной полиции, составлявшие рапорт на Рыкова, утверждали, что песня «Пусть всегда будет солнце» имеет «признаки дискредитации Вооруженных сил РФ», поскольку она стала «символом антивоенных протестов».

Также в материалах дела приводились показания участника войны Егора Горшунова. Он заявлял, что надпись на плакате Рыкова оскорбляет его как военного, «умаляет авторитет армии» и формирует у людей «ложное мнение о „ “».

Сам активист говорил, что его пикет был направлен против лжи и насилия, а слова из детской песни на плакате символизировали добро и мирное сосуществование.

Дмитрий Рыков регулярно выходит на одиночные пикеты в Екатеринбурге. Ранее тот же Верх-Исетский суд оштрафовал его на 49 тысяч рублей за пикет, на который он 7 декабря с плакатом со стихотворением Владимира Маяковского.

«Война — это ветер трупной вонищи. Война — завод по выделке нищих» Это стихотворение Маяковского. За него теперь штрафуют по статье о «дискредитации» армии

