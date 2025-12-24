В Петербурге учительницу, которую обвинили в сексуализированном насилии над школьниками, отпустили из СИЗО

Учительницу из Петербурга Афину Симеонидис, арестованную по обвинению в сексуализированном насилии в отношении двух 12-летних школьников, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщают «Фонтанка» и телеканал «78» без ссылки на источник.

Родственники Симеонидис заявили телеграм-каналу Baza, что учительница уже находится дома и чувствует себя хорошо. В пресс-службе судов города уточнили «Фонтанке», что Выборгский районный суд меру пресечения учительнице не менял.

22-летняя Симеонидис — учительница английского языка и бывший классный руководитель учеников пятого класса одной из школ Выборгского района. Ее задержали 16 декабря, а через три дня арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (пункт «б» части 5 статьи 132 УК).

По версии следствия, в апреле и июле 2025 года Симеонидис, находясь у себя дома, «с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей», совершила в отношении двух детей 2013 года рождения «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних».

На суде учительница не признала вину. Она утверждала, что один из школьников, у которого она была репетитором, «признавался ей в чувствах и предлагал романтические отношения». Симеонидис ему отказала, поэтому, по словам учительницы, он решил ей отомстить.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 23 декабря поручил отпустить Симеонидис из СИЗО под подписку о невыезде. В сообщении СК отмечали, что «в медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления, приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки».