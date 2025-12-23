Глава СК поручил выпустить из СИЗО петербургскую учительницу, которую обвинили в сексуализированном насилии над двумя школьниками. Она называла обвинения местью одного из учеников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отпустить из СИЗО под подписку о невыезде учительницу из Санкт-Петербурга Афину Симеонидис, арестованную по обвинению в сексуализированном насилии в отношении двух 12-летних школьников. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В отношении Симеонидис возбуждено уголовное дело по статье насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

19 декабря Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил учительницу в СИЗО. По версии следствия, 15 апреля, 26 апреля и 25 июля 2025 года Симеонидис, находясь у себя дома, «с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей», совершила в отношении двух детей 2013 года рождения «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних».

«Коммерсант» писал, что обвиняемая работает учительницей, преподает английский язык и является классным руководителем у учеников пятого класса одной из школ Выборгского района. Симеонидис 22 года.

В сообщении Следственного комитета говорится, что «в медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления, приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки». В связи с этим Бастрыкин поручил главе СК по Санкт-Петербурге инициировать вопрос об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

На заседании суда учительница не признала вину. На допросе, как писала «Фонтанка», она назвала произошедшее местью со стороны одного из школьников, который «признавался ей в чувствах и предлагал романтические отношения». Она ему отказала, поэтому, по словам учительницы, он решил ей отомстить. Симеонидис была репетитором у школьника, чьи показания легли в основу уголовное дела. Занятия проходили дистанционно, но в какой-то момент стали проводиться в квартире педагога. Учительница рассказала, что школьник хватал ее за колени и грудь. По ее словам, эти попытки она пыталась пресекать и вскоре отменила занятия на дому. Она также рассказала, что у нее был молодой человек, к которому ревновал подросток.

Директор школы рассказывала, что у учительницы не было никаких проблем с учениками, ее работа вопросов у руководства не вызывала, но летом нынешнего года она уволилась по собственному желанию. «Ее любили ученики за доброту и отзывчивость, всегда старалась помочь слабым учащимся», — говорила директор.