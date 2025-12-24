США запретили въезд бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону и еще четверым европейцам, обвинив их в цензуре американских соцсетей

Госдепартамент США запрещает въезд пятерым европейцам, которых Белый дом считает ответственными за давление на американские технологические компании с целью цензуры, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные попытки принудить американские платформы наказывать за американские точки зрения, которые им не нравятся», — написал Рубио в соцсети X. Он добавил, что администрация Трампа «больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной цензуры».

Европейцев, попавших под санкции, перечислила в серии постов в соцсети X заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

Один из них — бывший еврокомиссар по внутреннему рынку , которого Роджерс назвала «главным идеологом» европейского Закона о цифровых услугах (DSA), обязывающего модерировать контент в соцсетях. Роджерс обвинила Бретона в том, что он направил письмо Илону Маску за несколько часов до интервью того с Дональдом Трампом и пригрозил соцсети X «полным применением» санкций в рамках DSA.

Остальные четверо — исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) Имран Ахмед, глава британской организации Global Disinformation Index Клэр Мелфорд и руководительницы немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Роджерс пояснила, что санкции против перечисленных касаются виз. «Мы не применяем жесткие финансовые меры в стиле Магнитского, но наше послание ясно: если вы строите карьеру на цензуре американской речи, вам не рады на американской земле», — написала она.

Рубио добавил, что эти «радикальные активисты» и «воооруженные» неправительственные организации способствовали «цензурным репрессиям со стороны иностранных государств — в каждом случае направленным против американских деятелей и американских компаний».

Во Франции осудили запрет, введенный администрацией Трампа в отношении Тьерри Бретона и еще четверых европейских деятелей. «Закон о цифровых услугах был принят в Европе демократическим путем, чтобы то, что является незаконным в офлайне, было незаконным и в онлайне. Он абсолютно не имеет экстерриториального действия и никоим образом не затрагивает Соединенные Штаты», — написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

