На юге Москвы взорвался автомобиль ДПС, телеграм-каналы сообщают о погибших полицейских. «База» пишет, что машину подорвали с помощью бомбы
На юге Москвы в результате «инцидента» на улице Елецкой пострадали двое сотрудников ДПС, говорится в сообщении Следственного комитета.
О каком инциденте идет речь, в СК не уточнили. Ведомство возбудило уголовное дело, но по какой статье, не сообщило. При этом СК планирует назначить взрывотехническую экспертизу.
Близкий к силовикам телеграм-канал «База» пишет, что ночью 24 декабря на улице Елецкой рядом с отделом полиции произошел взрыв. По информации канала, около служебного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. Канал сообщил, что двое полицейских погибли, еще двоих госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
О гибели двух сотрудников ДПС пишут также телеграм-каналы Mash и «112». По их версии, к автомобилю полицейских подбежал человек и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.
Утром 24 декабря «База» сообщила, что самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.
Взрыв автомобиля ДПС, как отмечают «База» и «Коммерсант», произошел недалеко от места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова — руководителя управления оперативной подготовки вооруженных сил РФ. Его автомобиль взорвали 22 декабря на Ясеневой улице, бомба, по версии следствия, была заложена под днище машины.