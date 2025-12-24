Бывшей участнице списка богатейших женщин России Ольге Миримской смягчили приговор с 19 до почти девяти лет колонии

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве снизил с 19 до восьми лет и девяти месяцев срок заключения бывшей участнице списка Forbes богатейших женщин России Ольге Миримской, осужденной за взятку следователю.

Как сообщает «Коммерсант», приговор был пересмотрен по представлению прокуратуры Москвы — в ведомстве считали, что суды не учли материнские чувства обвиняемой, которая с помощью взяток пыталась вернуть похищенную дочь.

Назначенный Миримской штраф в размере 400 миллионов рублей остался в силе.

Ольга Миримская — бывшая председательница совета директоров банка БКФ и основательница компании «Русский продукт». В 2015 году журнал Forbes включил Ольгу Миримскую в список 50 богатейших женщин России. Она заняла 22-е место с состоянием 100 миллионов долларов. В другие годы издание не включало ее в свои рейтинги.

Следственный комитет с 2015 года расследовал дело по статье о продаже ребенка. Его возбудили после исчезновения дочери Ольги Миримской и совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, которую родила суррогатная мать Светлана Безпятая. Во время беременности пара рассталась, а после рождения девочки Безпятая вместе с младенцем уехала на Кипр. Миримская в заявлении в СК обвинила Безпятую в том, что она продала ребенка Смирнову. Безпятую задержали в октябре 2016 года, ребенка передали Миримской. Обвиняемыми по делу стали Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, Безпятая и ее муж Андрей. Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение, дело прекратили, в действиях Смирнова не нашли состава преступления.

Миримскую задержали в 2021 году. Следствие обвинило предпринимательницу в том, что в 2016 году она передала взятку в размере 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, который вел дело о похищении ее дочери. Миримская называла свое преследование заказным. Ее также обвиняли в том, что в 2014-2016 годах она трижды покушалась на дачу взятки московским судьям на общую сумму 1,75 миллиона долларов за то, чтобы суды решили в ее пользу спор по разделу имущества с другим ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем, ранее работавшем в ЮКОСе.

В декабре 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Миримскую к 19 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 миллионов рублей.

Читайте также

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение

Читайте также

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение