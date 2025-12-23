В Петербурге нашли обвиняемого в осквернении могилы Пригожина (он наклеил на нее плакат с надписью «Петух»). Он решил уехать на войну, дело против него приостановили

Мировой судья в Санкт-Петербурге приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Вячеслава Шведова, обвиняемого в том, что он осквернил могилу основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Шведов проходил обвиняемым по уголовному делу о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ). Наказание по этой статье — штраф, обязательные работы или арест сроком до трех месяцев. Суд зарегистрировал дело в марте 2025 года, однако Шведов, по словам Лебедевой, не приходил на заседания. Его объявили в розыск.

Лебедева рассказала, что Шведова нашли в СИЗО, где он находился по уголовному делу о краже шести тысяч рублей с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

По ее словам, Шведов решил подписать контракт с Минобороны РФ и уехать на войну в Украине, поэтому рассмотрение дела об осквернении могилы приостановлено.

Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК Вагнера на Пороховском кладбище в Петербурге в конце мая 2024 года. 20 июля того же года его облили белой краской, а руку статуи основателя ЧВК Вагнера вложили фаллоимитатор. Вечером 21 июля охранник кладбища заявил в полицию, что задержал мужчину, который наклеил на могилу Пригожина три плаката: на двух из них было написано «Разведка ноем Степан Засунько» («Розвідка Ноєм» — украинский телеграм-канал — прим. «Медузы»), на третьем — «петух». По данным суда, плакаты наклеил Шведов.

Евгений Пригожин погиб при крушении своего частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.