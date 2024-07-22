«Фонтанка»: на кладбище в Петербурге задержали мужчину, который наклеил плакаты на могилу Пригожина

В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище задержали 36-летнего уроженца Воронежской области, подозреваемого в осквернении могилы основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник.

По информации издания, инцидент произошел вечером 21 июля. Охранник кладбища заявил в полицию, что задержал мужчину, который якобы наклеил на могилу Пригожина три плаката: на двух из них было написано «Разведка ноем Степан Засунько» («Розвідка Ноєм» — украинский телеграм-канал — прим. «Медузы»), на третьем — «петух».

«Фонтанка» утверждает, что на задержанного составили протокол о появлении в общественного месте в пьяном виде, а также завели уголовное дело о надругательстве над местом захоронения.

Официального подтверждения этой информации нет.

20 июля в соцсетях появилось видео, на котором надгробный памятник на могиле Пригожина на Пороховском кладбище облит белой краской. В руку статуи основателя ЧВК Вагнера вложили фаллоимитатор. Когда была сделана запись, неизвестно.

Евгений Пригожин погиб при крушении своего частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.