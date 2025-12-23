В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после служебной проверки из-за продажи мест на круглые столы

В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после начала служебного расследования из-за продажи мест для участия в круглых столах нижней палаты парламента. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника в Думе.

По словам собеседников издания, уволили 12 помощников депутата от ЛДПР Андрея Свинцова, которые работали на общественных началах, а также по одному помощнику депутатов Каплана Панеша (ЛДПР), Розы Чемерис («Новые люди») и Евгения Федорова («Единая Россия»), которые работали по срочному договору.

Увольнение своего помощника подтвердила Роза Чемерис. Депутат заявила, что сделала это сама. Сивцов назвал произошедшее «стандартной ротацией» помощников на общественных началах. Депутат Федоров заявил, что посмотрел список своих внештатных помощников и почистил его от «мертвых душ».

17 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о начале служебного расследования из-за продажи мест для участия в круглых столах нижней палаты парламента. Володин назвал имена трех депутатов, которые участвовали в организации круглого стола с платным участием — Андрей Свинцов, Каплан Панеш и Роза Чемерис. При этом он уточнял, что непосредственно продажей мест занимался помощник одного из депутатов, которого сейчас проверяют правоохранительные органы.