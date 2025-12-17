«Ведомости»: в Госдуме ведут расследование о продаже мест на круглые столы. Трем депутатам грозит лишение полномочий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о начале служебного расследования из-за продажи мест для участия в круглых столах нижней палаты парламента. Как сообщили «Ведомостям» источники, об этом спикер заявил в начале пленарного заседания 17 декабря, которое обычно проходит без журналистов.

По словам собеседников издания, Володин назвал имена трех депутатов, которые участвовали в организации круглого стола с платным участием. Это представители ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш, а также Роза Чемерис из фракции «Новые люди». Спикер уточнил, что непосредственно продажей мест занимался помощник одного из депутатов, которого сейчас проверяют правоохранительные органы.

«Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это», — пересказал слова Володина собеседник «Ведомостей».

О том, что в Госдуме торгуют местами на круглые столы, 15 декабря написала в своем телеграм-канале замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. По ее данным, участие в мероприятиях Госдумы на платной основе открыто предлагает коммерческая ассоциация WEA (World Entrepreneurs Alliance).

Авксентьева даже привела расценки на участие в круглом столе:

вступление в ассоциацию со спикерством — 70 тысяч рублей;

вступление без спикерства за столом — 50 тысяч рублей;

«участие вокруг стола» — 35 тысяч рублей.

Один из источников «Ведомостей» заявил, что речь идет о круглом столе, который организовывал комитет Госдумы по международным делам. Он утверждает, что пропуска для посетителей на этот круглый стол выписывались от имени депутатов Свинцова, Панеш и Чемерис, а продажей мест, вероятно, занимался помощник Свинцова.

Роза Чемерис заявила изданию, что никаких круглых столов никогда не организовывала и будет требовать разбирательства и извинений. Андрей Свинцов сказал, что не имеет никакого отношения к этому. Каплан Панеш не ответил на звонок журналистов.