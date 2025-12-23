Украинские беспилотники атаковали Буденновск. По данным телеграм-каналов, под удар попал нефтехимический завод

В ночь на 23 декабря украинские беспилотники атаковали Буденновск, в результате произошли возгорания на территории промзоны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены.

Других подробностей он не привел.

Издание Astra проанализировало опубликованные в соцсетях видео с пожарами и предположило, что под атаку попал нефтехимический завод «Ставролен», который занимается производством полиэтилена и полипропилена.

Осторожно, на видео есть мат.

О пожаре в районе завода также написал украинский телеграм-канал Exilenova+.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 29 украинских беспилотников за ночь. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью (14) и Ставропольским краем (7).

Завод «Ставролен» в Буденновске в конце октября уже попадал под атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре в районе завода.

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN