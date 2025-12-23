Банк России направил в правительство предложения по регулированию криптовалют на российском рынке, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Согласно концепции ЦБ, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Покупать криптовалюту можно будет через биржи, брокеров и доверительных управляющих, а для специальных депозитариев и обменников установят отдельные правила.

Приобретать криптоактивы смогут все инвесторы — и квалифицированные, и неквалифицированные — но по разным правилам.

Для квалифицированных инвесторов не будет ограничений по объемам сделок, а приобретать они смогут любые криптовалюты, кроме анонимных.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести только наиболее ликвидные криптовалюты (их критерии определит законодательство) и с лимитом 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Кроме этого, обе категории инвесторов должны проходить тестирование на понимание рисков.

При покупке криптовалюты за рубежом с оплатой с иностранного счета или при переводе криптовалюты за границу через российских посредников резидентам нужно будет уведомлять налоговую службу, говорится в концепции.

За нелегальную деятельность на рынке криптовалют будет предусмотрена ответственность по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность. Банк России также отмечает, что «по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом» и советует инвесторам осознавать, что они берут на себя риски потенциальной потери своих средств.

