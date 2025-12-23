Павел Дуров рассказал, что Путин еще в 2013 году советовал ему вести бизнес не в России, а за границей

Президент РФ Владимир Путин еще в 2013 году советовал основателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову вести свой бизнес за границей. Об этом говорится в вышедшей в начале декабря книге журналиста Николая Кононова «Код Дурова 2», внимание на это обратило «Агентство».

В 2013 году, когда Дуров еще жил в России и возглавлял «ВКонтакте», состоялась его встреча с Путиным — единственная, о которой ранее было известно публично. Для книги Дуров рассказал о подробностях той встречи, где, помимо основателя Telegram, присутствовали другие крупные бизнесмены. Самого Дурова Путину представил Алишер Усманов, на тот момент крупнейший акционер «ВКонтакте».

Неожиданно Путин взял инициативу в свои руки и, по словам Дурова, заговорил так, что вклиниться было трудно: «У вас там, я слышал, порнография и нелегальное кино, а нам в России такого не надо, вот этих всех подпольных развлечений». По словам Дурова, он почему-то повторял нечто вроде: «Пожалуйста, хотите вести такой бизнес — ведите его в Израиле».

В ответ Дуров, как утверждается в книге, говорил Путину, что в его планах показать всему миру «величие российской школы программирования», «но чувствовал, что его мотивы остаться на родине тают, как прошлогодний снег». После этой встречи он решил «не просто избавиться от „ВКонтакте“», а перенести все свои проекты «подальше от России, чтобы не сесть в тюрьму».

Дуров продал свою долю во «ВКонтакте» весной 2014 года, после чего уехал из России и занялся развитием Telegram, который он запустил за несколько месяцев до этого. В одном из недавних интервью предприниматель утверждал, что «не был в Москве уже более десяти лет». При этом в 2024 году журналисты «Важных историй», изучив утекшие данные баз авиаперелетов, выяснили, что Дуров за эти десять лет был в России не менее 50 раз.

Путин в 2024 году также заявлял, что встречался с Дуровым лишь однажды. «Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь и была одна из встреч в Кремле много лет назад», — заявил президент РФ.

