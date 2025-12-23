Издателя «Важных историй» Романа Анина лишили российского гражданства

Журналист, издатель «Важных историй» Роман Анин лишен российского гражданства по уголовному делу о распространении «фейков» об армии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД объяснили решение отобрать российское гражданство у журналиста, сославшись на статью 22 федерального закона «О гражданстве РФ», которая дает право лишать его в связи с «совершением преступления».

ТАСС уточняет, что Анин родился в Молдове, а в гражданство РФ был принят в 2006 году. До 2024 года журналист был зарегистрирован на территории Дзержинского района Ярославля.

В марте 2025 года Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Романа Анина к восьми годам и шести месяцам лишения по делу о распространении «фейков» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Такой же заочный срок назначили бывшей журналистке «Важных историй» Екатерине Фоминой, которая сейчас работает на телеканале «Дождь».

Поводом для уголовного преследования Анина и Фоминой стали три видеоролика «Важных историй», выпущенных в 2022 году. Это два обзора новостей от Анина (на тот момент он был главным редактором «Важных историй») и расследование Фоминой об убийствах мирных жителей Бучи. Летом 2024-го журналистов, которые проживают за пределами России, объявили в розыск и заочно арестовали.