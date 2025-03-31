Издателя «Важных историй» Романа Анина и журналистку Екатерину Фомину заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы издателя «Важных историй» Романа Анина, обвиненного в распространении «фейков» об армии РФ, сообщает ТАСС. Журналисту также на три года запрещено администрировать сайты.

Аналогичный срок также заочно назначен бывшей журналистке «Важных историй» Екатерине Фоминой, которая сейчас работает на телеканале «Дождь».

Прокуратура просила заочно приговорить Анина и Фомину к 8,5 годам колонии.

Поводом для уголовного преследования Романа Анина и Екатерины Фоминой по обвинению в «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) стали три видеоролика «Важных историй», выпущенных в 2022 году. Это два обзора новостей от Анина (на тот момент он был главным редактором «Важных историй») и расследование Фоминой об убийствах мирных жителей Бучи. Летом 2024-го журналистов, которые проживают за пределами России, объявили в розыск и заочно арестовали.