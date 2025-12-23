Аксенов заявил, что в Крыму интернет будет ограничен «до конца СВО»

Интернет в Крыму будет ограничен до конца «специальной военной операции», заявил назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам Аксенова, ограничения интернета связаны прежде всего с безопасностью. «Интернет сегодня может служить как добрым целям, так и плохим. Поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут, здесь надо просто с этим смириться — ну, включиться в другой режим работы, понимать, во сколько и как отключают [интернет]», — сказал Аксенов.

Он добавил, что, по его мнению, эти меры оправданы и достаточны для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма.

С весны 2025 года власти начали ограничивать работу мобильного интернета в России, объясняя это соображениями безопасности и защитой от угроз атаки украинских беспилотников. Во время репетиции парада Победы в мае с мобильным шатдауном столкнулась Москва, осенью 2025 года на длительные отключения впервые пожаловались жители Петербурга. В некоторых регионах отключают не только мобильный интернет, но и связь вообще, оставляя их жителей без возможности позвонить в экстренные службы или родственникам. В приграничных областях отключения мобильного интернета приводят к тому, что жители не могут получить оповещения об обстрелах в мессенджерах. К осени 2025 года появились «белые списки» — перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время шатдаунов. В их число не включены самые популярные в России мессенджеры Telegram и WhatsApp.