Зеленский рассказал, какие гарантии Украина хочет получить от Европы и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 декабря, что Украина и США завершили работу над базовым пакетом документов, которые должны лечь в основу будущего соглашения о мире и гарантиях безопасности, сообщает «Суспiльне».
Ключевой документ — соглашение о гарантиях безопасности, которое будет содержать закрытые приложения и детали по поддержке армии Украины. Также готовы первые драфты договора о восстановлении страны.
«На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Первые наработки готовы почти на 90%. Это именно те детали, которые важны для нас: на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания, насколько сильными мы можем быть», — сказал Зеленский, выступая в Дипломатической академии.
Президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале список гарантий безопасности, которые украинская сторона рассчитывает получить от Европы и США.
- Численность Вооруженных сил Украины составит 800 тысяч человек. Украина рассчитывает, что партнеры предоставят деньги, которые позволят обеспечить такую армию.
- Украина станет членом Евросоюза.
- «Коалиция желающих» из 30 стран обеспечит Украине «безопасность в небе, на земле, на море», а также в областях энергетики, финансов, помощи, укрытий.
- США предоставят гарантии безопасности (они будут юридически обязательны, их поддержит американский конгресс), а также «пакет сдерживания» — вооружения для ВСУ.
Зеленский сообщил, что украинская делегация в последние дни провела в США переговоры с администрацией Дональда Трампа и сейчас возвращается в Киев. «Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек. От нас они всю информацию получили», — добавил президент Украины.