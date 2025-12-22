Зеленский рассказал, какие гарантии Украина хочет получить от Европы и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 декабря, что Украина и США завершили работу над базовым пакетом документов, которые должны лечь в основу будущего соглашения о мире и гарантиях безопасности, сообщает «Суспiльне».

Ключевой документ — соглашение о гарантиях безопасности, которое будет содержать закрытые приложения и детали по поддержке армии Украины. Также готовы первые драфты договора о восстановлении страны.

«На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Первые наработки готовы почти на 90%. Это именно те детали, которые важны для нас: на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания, насколько сильными мы можем быть», — сказал Зеленский, выступая в Дипломатической академии.

Президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале список гарантий безопасности, которые украинская сторона рассчитывает получить от Европы и США.

Численность Вооруженных сил Украины составит 800 тысяч человек. Украина рассчитывает, что партнеры предоставят деньги, которые позволят обеспечить такую армию.

Украина станет членом Евросоюза.

«Коалиция желающих» из 30 стран обеспечит Украине «безопасность в небе, на земле, на море», а также в областях энергетики, финансов, помощи, укрытий.

США предоставят гарантии безопасности (они будут юридически обязательны, их поддержит американский конгресс), а также «пакет сдерживания» — вооружения для ВСУ.

Зеленский сообщил, что украинская делегация в последние дни провела в США переговоры с администрацией Дональда Трампа и сейчас возвращается в Киев. «Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек. От нас они всю информацию получили», — добавил президент Украины.

