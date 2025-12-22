В России сократят 45 тысяч платных мест в вузах

Около 45 тысяч платных мест (13% от общего числа всех платных мест) планируется сократить в российских вузах в 2026/27 учебном году в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает «Интерфакс».

По его словам, почти 20% платных мест будет сокращено в негосударственных вузах.

«Это, конечно, экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление и юриспруденция. <…> Мы понимали, что такого количества специалистов рынку труда не нужно», — считает министр.

Фальков добавил, что если у некоторых университетов, многие из которых частные, убрать «сегмент некачественного образования, то они перестанут существовать, что в общем произойдет в ближайшее время».

«И если посмотреть конкурс на бюджетные места, то если в прежние годы в основном конкурировали за экономику и юриспруденцию, то вы не поверите, но в этом году самая популярная среди университетов программа подготовки, будущая специальность, — это машиностроение», — заявил глава ведомства.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России получило право устанавливать для вузов предельное число коммерческих мест. Предельное количество платных мест в 2026/2027 году будет установлено по 28 программам подготовки бакалавриата и 12 программам специалитета.

