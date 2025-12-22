В институте РАН рассказали, что «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов

В словарь неологизмов 2025 года войдут пять словосочетаний, связанных с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов, руководящий группой «Словарей новых слов».

По словам Ефремова, в хронологическом порядке лингвисты сначала зафиксировали выражение «схема Долиной» (лето 2024 года), затем — «эффект Долиной» (в декабре того же года). В 2025 году были зафиксированы еще три выражения: «бабушкина схема» — летом, «казус Долиной» — осенью и «бабушкин вариант» — в декабре (как описание мошеннической схемы с недвижимостью).

О каком именно словаре неологизмов идет речь, не уточняется, но группа, которой руководит Ефремов, занимается выборкой и фиксацией новых слов русского языка (эти результаты публикуются онлайн), а также составлением новых выпусков словарей-десятилетников «Новые слова и значения».

Певица Лариса Долина заключила сделку о продаже своей квартиры в Хамовниках в Москве еще летом 2024 года. Покупательницей стала москвичка Полина Лурье, которая приобрела ее за 112 миллионов рублей. Однако позже Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников из Украины. Суд первой инстанции вернул ей право собственности на квартиру, оставив таким образом покупательницу и без денег, и без недвижимости. В декабре 2025 года дело о продаже квартиры рассмотрел Верховный суд, который встал на сторону Полины Лурье и оставил за ней право собственности на квартиру.