Трамп отзывает 29 американских дипломатов из зарубежных посольств. Они были назначены при Байдене

Администрация Дональда Трампа с января 2026 года отзывает 29 кадровых дипломатов — послов и других высокопоставленных сотрудников зарубежных представительств США по всему миру, пишут Associated Press и The Guardian.

По словам источников AP в Госдепартаменте США, на прошлой неделе представители дипломатических миссий как минимум в 29 странах были уведомлены, что срок их полномочий истекает в январе.

В числе этих стран — 13 африканских государств (Камерун, Руанда, Сенегал, Сомали, Мадагаскар и другие), шесть — из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Филиппины и Вьетнам, четыре — с европейского континента (Армения, Македония, Черногория и Словакия), а также — Алжир, Египет, Непал, Шри-Ланка, Гватемала и Суринам.

Отзываемые дипломаты были назначены предыдущей администрацией Джо Байдена. Их заменят сотрудниками, которые поддерживают приоритеты Трампа, соответствующие его идее «Америка прежде всего», пишет AP.

Издание Politico, которое сообщало о планируемом отзыве дипломатов 19 декабря, называет этот шаг «необычным» — хотя для приходящих президентов и характерно менять послов, карьерным дипломатам, как правило, позволяют продолжить работу, исходя из того, что они как сотрудники дипломатической службы будут исполнять волю любой администрации в Белом доме.

В Госдепартаменте заявили, что те, кого затронули кадровые перестановки, не потеряют свою работу в дипломатической службе, и вернутся в Вашингтон для выполнения других задач, если захотят.

Читайте также

Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время! Фотографии

Читайте также

Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время! Фотографии