Совладельцу «Гостиного двора» Михаилу Хубутии дали год условно по делу о нападении с топором на его бывшую подругу Юлию Ван

Одинцовский суд Подмосковья приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутию по делу о нападении на его бывшую девушку Юлию Ван, сообщили РИА Новости в суде.

Суд установил, что 24 апреля 2025 года в доме поселка Трехгорка-5 Хубутия «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» избил Ван обухом топора. В результате она получила закрытый перелом кисти, а также другие раны и ушибы конечностей.

Суд признал бизнесмена виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 112 УК). Хубутия полностью признал вину и возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов — у Хубутии и Ван есть общий ребенок.

По словам адвоката потерпевшей Кристины Высоцкой, Ван не возражала против мягкого приговора Хубутии. Юристка назвала это «актом милосердия».

«Надеюсь, что человек осознал и раскаялся искренне. Для меня это самый адский и тяжелый год. Очень устала и истощена. Хочу закрыть эту страницу и идти в новый год с чистого листа. Больше не хочу это обсуждать», — заявила Ван в инстаграме.

Михаил Хубутия — московский бизнесмен, в 2000–2001 годах он занимал должность министра торговли Подмосковья, в 2001–2003 годах был руководителем Департамента госторгинспекции Минэкономразвития России. Один из главных активов Хубутии — выставочный комплекс «Гостиный двор» в центре Москвы.

Юлия Ван рассказала о насилии со стороны Хубутии в конце апреля. Она заявила, что бизнесмен избил ее и напал на нее с топором. По словам Ван, они состояли в отношениях с 2018 года и расстались в 2024-м, после чего Хубутия регулярно ей угрожал.

Сам Хубутия сначала отрицал нападение на Ван. По его словам, она его преследовала, а в обмен на близкие отношения он дарил ей дорогие подарки и платил деньги. В мае, как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, Хубутия написал явку с повинной.