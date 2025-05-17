Совладелец «Гостиного двора» Михаил Хубутия написал явку с повинной. Его бывшая девушка обвиняла его в нападении с топором

Совладелец «Гостиного двора» и бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия написал явку с повинной по делу о нападении на свою бывшую девушку Юлию Ван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Явился сам с повинной, он полностью признал вину», — сказал собеседник агентства.

ГСУ СК по Московской области, в свою очередь, сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Одинцово (его фамилия в официальном сообщении не фигурирует) по статьям о покушении на убийство, угрозе убийством и причинении телесных повреждений. В пресс-релизе говорится, что обвиняемый добровольно явился к следователю и частично признал вину.

Установлено, что 24 апреля 2025 года находясь в доме, расположенном на территории ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес обухом топора потерпевшей удары, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили в СК.

Юлия Ван рассказала о насилии со стороны Хубутии в конце апреля. Она заявил, что бизнесмен избил ее и напал на нее с топором. По словам Ван, они состояли в отношениях с 2018 года и расстались в 2024 году, после чего Хубутия начал регулярно ей угрожать.

Сам Хубутия ранее отрицал нападение на Ван. Он утверждал, что женщина сама его преследовала, а в обмен на близкие отношения он дарил ей дорогие подарки и платил деньги.