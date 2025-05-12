Московский бизнесмен Михаил Хубутия, которого его бывшая девушка Юлия Ван обвинила в попытке убийства, представил свою версию событий. Интервью Хубутии опубликовало издание о «новостях шоу-бизнеса» StarHit.

Хубутия, в частности, заявил, что с Ван его первоначально связывало «финансовое сотрудничество». Бизнесмен рассказал StarHit, что «в силу занятости иногда прибегает к услугам так называемых менеджеров, специализирующихся на подборе спутниц для обеспеченных клиентов».

«Подобная практика в нашей стране существует давно, хотя большинство участников рынка стараются это не афишировать. Тем не менее, обстоятельства вынуждают меня быть предельно откровенным», — заявил Хубутия.

По словам бизнесмена, один из таких «менеджеров» предложил ему познакомиться с Ван. При встрече, заявил Хубутия, она назвала свои условия — 10 тысяч долларов за свидание, подразумевающее близость, как отдельно подчеркнул бизнесмен. Хубутия, по его словам, согласился. «Так завязалось наше общение или, называя вещи своими именами, финансовое сотрудничество», — заявил он.

Юлия Ван — о знакомстве с Михаилом Хубутией

Юлия Ван рассказывала в интервью Ксении Собчак, что познакомилась с Михаилом Хубутией, когда в 22 года приехала в Москву из города Морозовска Ростовской области. По словам Ван, она жила в хостеле «за 500 рублей», работала администратором в салоне красоты и иногда участвовала в рекламных съемках. С Хубутией, говорила Ван, ее познакомила подруга, отрекомендовав его как «интересного, влиятельного человека».

«Мне как каждой девушке хочется влиятельного, солидного, успешного человека», — говорила она. По словам Ван, Хубутия вел себя очень достойно, не настаивал на близости, дарил подарки, а уже через месяц подарил ей «небольшую, но свою» студию на Сухаревской. «Я поняла, что я в надежных руках и теперь за мной стоит настоящий мужчина», — сказала Ван в интервью, добавив, что «почувствовала себя в безопасности». По словам Ван, она знала, что Хубутия , но поначалу об этом не задумывалась, а потом поняла, что «женатые мужчины — это табу» и «на чужом несчастье счастья не построишь». Ван призвала женщин не встречаться с женатыми мужчинами, так как «Бог за это накажет».

Михаил Хубутия — о знакомстве с Юлией Ван

«Время от времени мы встречались с определенной целью. Гонорар каждый раз обсуждался отдельно. Мне понравилась новая знакомая и я купил ей апартаменты», — рассказал Хубутия StarHit. По словам бизнесмена, Ван придумывала «тарифные планы» для встреч с ним. Подобный формат отношений, заявил он, сохранился и после рождения ребенка.

Хубутия уверяет, что беременность не была запланированной. Однако он поступил, «как должен был поступить любой порядочный человек — признал ребенка, купил большой дом и полностью обеспечивал». При этом, по его словам, Ван с его ведома встречалась и с другими мужчинами. «Поэтому говорить о какой-то ревности с моей стороны — просто смешно. Я никогда не был у нее единственным и не претендовал на это», — заявил он.

Юлия Ван — об их ребенке

В интервью Ксении Собчак Юлия Ван говорила, что вместе с Хубутией переживала гибель его сына Николоза (в 2018 году он совершил самоубийство, застрелившись из охотничьего ружья). «Это было ужасно», — заявила Ван, добавив, что не могла оставить бизнесмена в том состоянии, в каком он находился, а считала своим долгом поддерживать его. По словам девушки, бизнесмен говорил, что она «отвлекает его и спасает». «Он сказал через время: „Мне жить не хочется, роди мне ребенка. Это даст мне второе дыхание“. Я ответила: „Хорошо, рожу“. Мы задумались об этом, даже препараты принимали, чтобы активность появилась», — заявила Ван.

Девушка подчеркнула, что никогда не рассчитывала, что Хубутия уйдет от жены. Мать Юлии в интервью Собчак также заявила, что никогда не хотела, чтобы Хубутия развелся и женился на ее дочери. То, что будет ребенок, подчеркнула Ван, она и его родственники до последнего хранили в тайне. Ван также рассказала, что Хубутия часто приезжал к ним, дарил подарки на праздники, они вместе ездили отдыхать. «Он замечательный папа», — заявила она.

Михаил Хубутия — о ребенке и дальнейших отношениях с Юлией Ван

По словам Хубутии, через некоторое время он «стал остывать к Юлии». «Я начал избегать общения с ней, но продолжал содержать и обеспечивать дочь», — заявил бизнесмен. Ван это не устроило, утверждает бизнесмен, и она начала его преследовать. «Приходила в „Гостиный двор“ (там один из центров моих бизнес-интересов), вламывалась в мой сигарный клуб и пыталась приставать к другим мужчинам на моих глазах. Всячески провоцировала», — заявил Хубутия.

«В конечном итоге я потребовал прекратить любые контакты. Одно из моих эмоциональных голосовых сообщений Юлия опубликовала сама. Далее с ее стороны последовали угрозы, оскорбления, требования денег… Когда я прекратил реагировать, появилась история о нападении с топором», — утверждает бизнесмен.

Юлия Ван — о насилии над ней

Ван заявила, что три года назад Хубутия избил ее до сотрясения мозга. По словам девушки, она обнаружила переписку с другой женщиной и «ее просто сорвало». Она начала кричать, а Хубутия нанес ей многочисленные удары по голове, и потом убежал из дома. Почти сразу, по словам Ван, Хубутия позвонил ей, начал просить прощения и говорить: «Зачем же ты меня до такого довела?»

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Девушка также рассказала, что Хубутия периодически сравнивал ее со своей женой, что вызывало у нее негативную реакцию. В ответ на это бизнесмен называл ее «тварью неблагодарной», говорил, что он «перед ней выстеливается, а она еще и ноет». В интервью приведен фрагмент голосового сообщения, отправленного Хубутией, в котором он называет Ван «шлюхой», «неблагородной и неблагодарной сукой» и угрожает сделать так, чтобы она «не могла из дома выходить».

Когда Хубутия собрался на свидание с другой женщиной, и Юлия Ван обратила на это внимание, он заявил, что встреч с Юлией больше не будет. Подруга Ван сказала ей, что Хубутия находится в сигарном клубе «с какой-то экскортницей». По словам Юлии, после этого она написала Хубутии с просьбой прислать 300 тысяч рублей на одежду дочери — «ту сумму, которую платят за эскорт». Они поругались.

Через некоторое время, по словам девушки, она сказала Хубутии, что «хочет создать семью, встретить парня, венчаться», а с ним она больше иметь дел не собирается. При этом Хубутия, по ее словам, считал, что она от него «никуда не денется». Когда Ван встретила мужчину «с серьезными намерениями» и через помощницу сообщила об этом Хубутии, он хотел удержать ее, заявила девушка. По словам Ван, Хубутия не мог смириться с тем, что она кому-то «достанется» и он потеряет над ней власть. «Я как его вещь. Как кукла, которой он говорил: „Захочу — будешь так делать, захочу — будешь так“. Он всегда говорил, что твоя жизнь принадлежит мне», — рассказывала она.

Ван упоминала инцидент в «Гостином дворе», куда она, по ее словам, пришла на выставку, после чего Хубутия прислал ей голосовое сообщение (оно прозвучало в интервью), в котором называет ее «тварью», требует в течение трех минут покинуть здание, угрожая, что иначе охрана ее «будет за волосы таскать». «Пропади, мразь, чтобы я тебя нигде не видел и не пересекался», — говорит Хубутия, обвиняя девушку в том, что она «его заводит».

Что рассказала Юлия Ван о нападении

«Он достает топор и начинает бить под колени» Бывшая девушка совладельца «Гостиного двора» Михаила Хубутии Юлия Ван обвинила его в попытке убийства. Что известно об этом деле

Что рассказала Юлия Ван о нападении

«Он достает топор и начинает бить под колени» Бывшая девушка совладельца «Гостиного двора» Михаила Хубутии Юлия Ван обвинила его в попытке убийства. Что известно об этом деле

Адвокат Михаила Хубутии — об обвинениях в нападении на Юлию Ван

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Михаила Хубутии, усомнился в правдивости рассказала Ван о попытке убийства. «Те, кто следит за этой историей, помнят, что сначала Ван сняла себя, выложила видео, созвонилась с подругами и „молодым человеком“, но не вызвала скорую и полицию. Это сделали уже другие люди. А когда медики прибыли — первое, о чем попросила их Юлия, — сфотографировать ее. Ведет ли так себя человек, которого только что хотели убить?» — заявил он StarHit.

«С ее слов, взрослый и неглупый Михаил едет к ней в поселок, чтобы убить, зная, что везде установлены камеры. В качестве орудия убийства выбирает топор (неужели ничего понадежнее не нашлось в его же оружейных магазинах?). Застигнув жертву, он бьет ее по ноге так, что едва повреждает кожу. Нет даже проникающего ранения или рубленых ран, характерных для ударов топором. Не просто так ей отказали в госпитализации в государственной больнице (с ее же слов). А потом, когда Ван якобы притворяется мертвой (после царапины на ноге) и начинает хрипеть (ее интервью Собчак), Михаил думает, что убил ее и благополучно (под камеры) покидает особняк. При этом Юлия Ван „так громко кричала“ (с ее слов), что в доме никто не проснулся. Ни няня (ее Ван обвиняет в сговоре), ни дочка. Как вам такое?» — заявил Жорин.

Адвокат Хубутии подчеркнул, что его доверитель категорически отрицает нанесение каких-либо телесных повреждений Юлии Ван, а тем более — попытку убийства.

«Действительно ли важно, чем в реальности занимается Юлия и в каких отношениях состояла с Михаилом? На мой взгляд, это имеет принципиальное значение, поскольку, по словам самой Юлии, мотивом предполагаемого преступления стали расставание и ревность. Она утверждает, что у нее появился молодой человек, а Михаил якобы не смог смириться с разрывом. Однако эти утверждения не соответствуют действительности», — заявил Жорин.

По словам адвоката, он «не склонен осуждать женщин, выбирающих подобный род деятельности — жизнь бывает разной, и не всегда выбор определяется волей самого человека». «Однако я категорически против манипуляций, лжи и шантажа», — сказал он.

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