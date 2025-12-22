Revolut отказался работать с клиентами в Украине

Онлайн-банк сообщил 22 декабря клиентам в Украине, что приостанавливает предоставление услуг в стране из-за требований украинского законодательства, сообщил украинский Forbes, ссылаясь на уведомления, которые получили местные жители.

Банк рекомендовал пользователям вывести деньги со своих счетов в течение 60 дней. Когда этот срок истечет, счет будет закрыт. Однако у пользователей останется возможность вывести деньги на счет в другом банке.

«Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится», — говорится в сообщении Revolut, которое получила журналистка Forbes Ukraine как пользователь банка.

Revolut начал работать с клиентами в Украине в начале 2025 года.

В начале ноября Revolut начал замораживать счета гражданам России и Беларуси, живущим в Европе, требуя предоставить действующий вид на жительство в Евросоюзе. Банк ссылался на 19-й пакет европейских санкций, введенный против России.

