Разработчик российской вакцины от ковида Денис Логунов возглавил Центр Гамалеи

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сменилось руководство, пишет «Медвестник».

Новым главой Центра стал 47-летний академик РАН Денис Логунов, который ранее руководил разработкой российской вакцины «Спутник V» против ковида.

74-летний Александр Гинцбург, возглавлявший Центр Гамалеи с 1997 года, продолжит работу в организации в качестве научного руководителя.

Денис Логунов работает в Центре Гамалеи с 2003 года. Он стал замдиректора по научной работе в 2017 году. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий 2021 года.

«Спутник V» — основная вакцина от ковида в России. Ее начали широко использовать в РФ в начале 2021 года. «Спутник V» также поставляли в другие страны.

