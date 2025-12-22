В Москве на улице Ясеневой взорвался автомобиль, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, а также близкие к силовикам телеграм-каналы «База», Shot и Mash.

Взрыв автомобиля Kia Sorento произошел около 7 утра в районе дома № 12 на парковке. По данным телеграм-канала «База», взрыв произошел, когда водитель сел в автомобиль и проехал несколько метров. Взрыв пришелся на переднюю часть машины. Пострадавшему водителю 56 лет, он находится в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения, травмы ног и перелом лицевой кости.

Обновление. Следственный комитет вскоре сообщил, что при взрыве автомобиля на Ясеневой улице погиб генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых средств. По версии СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм Сарваров умер. «Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — заявили в СК.

РБК со ссылкой на пост «Московского комсомольца» пишет, что пострадавшего зовут Фанил С. Вскоре из поста «МК» пропало имя предполагаемого водителя.

Анонимный канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что пострадавший — генерал-майор, начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров. Официального подтверждения этой информации нет. Как писал «Проект», Сарваров участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта, войны в Чечне, операции в Сирии. Он также участвовал в войне в Украине, утверждало издание. Согласно утечкам из баз данных, пишет «Дождь», на Сарварова действительно зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска, о взрыве которой сообщали телеграм-каналы.

Shot сообщает, что причиной взрыва автомобиля, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено под днищем машины и взорвалось через несколько секунд после того, как машина начала движение.